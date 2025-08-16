AKP'ye Geçeceği İddia Ediliyordu: Mansur Yavaş İlk Kez Yanıt Verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın AKP'ye geçeceği iddialarına yanıt geldi. Belediyenin basın bürosunun hesabından yapılan paylaşımda iddialar net bir dille yalanlandı.

23 yıldır CHP'de görev yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da AKP'ye geçebileceği iddia edilmişti.

Söz konusu iddialara yanıt Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sosyal medya hesabından verildi. Açıklamada, Yavaş'ın AKP'ye katılacağı iddiası net bir dille yalanlanırken, Yavaş'ın yoluna CHP'de devam edeceği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna Duyuru. Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz."

