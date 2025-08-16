AKP'ye Geçeceği İddia Ediliyordu: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras Net Konuştu

Özlem Çerçioğlu'nun ardından AKP'ye katılacağı iddia edilen bir diğer isim olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çok net konuştu. Aras, "Baba Ocağımız Cumhuriyet Halk Partimizin sayesinde halkımızdan almış olduğum oyları zimmetime geçirerek, başka bir partiye geçmem düşünülemez" dedi.

CHP’de 23 yıl görev yapmasının ardından tartışmalı bir şekilde istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ardından, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da AKP’ye katılacağı iddia edildi.

Aras, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaları yalanladı. Aras, "Baba Ocağımız Cumhuriyet Halk Partimizin sayesinde halkımızdan almış olduğum oyları zimmetime geçirerek, başka bir partiye geçmem düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Aras, açıklamasında, başkanlık makamına CHP’lilerin oylarıyla geldiğini vurguladığı açıklamasında, “Siyaset hayatının akışı içinde görüşler değişebilir, fikir ayrılıkları yaşanabilir ve hatta, ayrılıklar da olabilir ancak, bu ayrılık bir siyasi partiden olacaksa; o siyasi partinin adaylığı sayesinde gelinen makamdan da ayrılmak gerekir” dedi.

'GURUR VEYA UTANÇ'

Aras’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak, halkımıza ait hiçbir şeyi zimmetime geçirmemin düşünülemeyeceği gibi, beni böylesine değerli bir makamın adaylığına layık görerek onurlandıran Baba Ocağımız Cumhuriyet Halk Partimizin sayesinde halkımızdan almış olduğum oyları zimmetime geçirerek, başka bir partiye geçmem düşünülemez.

Gelip geçici olan bu görevler sırasında bıraktığımız izler; gelecekte ailemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın, gururu veya utancı olacaktır.

Siyaset hayatının akışı içinde görüşler değişebilir, fikir ayrılıkları yaşanabilir ve hatta, ayrılıklar da olabilir ancak, bu ayrılık bir siyasi partiden olacaksa; o siyasi partinin adaylığı sayesinde gelinen makamdan da ayrılmak gerekir.

Sonuç olarak, halkımızın oylarıyla gelinen makamlar ganimet değil, emanettir. Yüklenip başka bir partiye götürülemez. Benim inancım ve düşüncem, budur."

