AKP'de 'Erdoğan Fotoğrafı' Çıkışı! Genel Sekreter 'İstismar' Diyerek Ateş Püskürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı bir paylaşımla, parti içinde bazı kişilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını makam odalarında şatafatlı dekorlarla kullanarak istismar ettiğini belirtti. İnan, isim vermeden yaptığı eleştiride, bu tür davranışların partinin davasına zarar verdiğini ve kamuoyunda karşılık bulmayacağını ifade etti.

'İSTİSMAR ARACI HİÇ DEĞİLDİR'

İnan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Son dönemde bazı şahısların, ofislerini şatafatlı dekorlarla süsleyip altın varaklı masalar, kırmızı taht koltuklar arasında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir vitrin süsü gibi kullanarak milleti etkilemeye çalıştıkları görülüyor. Açıkça ifade edelim ki, o fotoğraf bir makam odasının dekoru değildir. İstismar aracı hiç değildir. O fotoğraf, bir davanın, bir mücadelenin ve millete hizmet yolunda ödenen büyük bedellerin sembolüdür.”

'ŞAHSİ REKLAMA ALET EDENLER KARŞILIK BULMAYACAK'

İnan, açıklamasında bu tür davranışların AKP'nin değerleriyle bağdaşmadığını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamına alet edenler, kamuoyu nezdinde asla karşılık bulamayacaktır. Bu istismarcılarla bireysel düzeyde mücadele etmekle kalmayacak, parti olarak da ayrı bir mücadele içine gireceğiz. Çünkü bizim için bu dava, makam süslerinin değil, milletin derdiyle dertlenenlerin, gece gündüz çalışanların davasıdır” dedi.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İnan’ın paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, İnan’ın eleştirisini haklı bulurken, kimileri kimi kastettiğinin açıklığa kavuşmasını istedi. Paylaşımın, parti içinde bazı isimlerin lüks makam odaları ve gösterişli dekorlarla dikkat çekmeye çalıştığına yönelik bir tepki olduğu yorumları yapıldı. Ancak İnan’ın isim vermemesi, eleştirinin hedefinin kim ya da kimler olduğu konusunda merak uyandırdı.