Zeydan Karalar için AYM’ye Bireysel Başvuru

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatları, “gözaltı ve tutuklama kararlarının kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiğini” belirterek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yaptı. Karalar’ın seçilmiş belediye başkanı olması nedeniyle “temel haklarına yönelik ciddi bir tehlike bulunduğu” ifade edilerek Yüksek Mahkemeden tedbir kararı da talep edildi.

AVUKATLARI BAŞVURDU

İstanbul merkezli soruşturmada gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Karalar adına başvuruyu avukatları Hüseyin Ersöz ve Erkan Sarıtaş yaptı. Avukat Ersöz, gözaltı ve tutuklama kararlarının özgürlük hakkı ihlali oluşturduğunu belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz olduğu, dosyaya getirilen kısıtlama kararı ve tutukluluk incelemelerinde avukatların çağrılmaması gibi hukuka aykırılıkların siyasi amaçlı olduğu izlenimini aktardı.

KARAR METNİNDE ADI GEÇMİYOR

Bireysel başvuru dilekçesinde, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 31 Temmuz 2025 tarihli kararında Karalar’ın beyanına “şüpheli” sıfatıyla yer verildiği ancak karar metninde sonrasında adının geçmediği, başka kişilerin isimlerinin yazıldığı vurgulandı. Bu durumun “tutukluluk incelemelerinin özensiz ve baştan savma yapıldığını” gösterdiği kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, soruşturmanın çıkış noktasının Eylül 2024’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelen bir e-posta olduğu, bu çerçevede başlatılan dosyaların ayrıldığı ve Kütahya Belediyesi hakkındaki kısmın yetkisizlikle devredildiği belirtildi. Avukatlar, aynı durumun Karalar bakımından da geçerli olduğunu, soruşturmanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiğini savundu.

ERİŞİM KISITLAMASI HUKUKA AYKIRI

Başvuruda dosyaya erişim kısıtlamasının da hukuka aykırı olduğu, bu durumun Karalar’ın tutukluluğuna itiraz hakkını etkisiz hale getirdiği ifade edildi. Tutuklama koşulları oluşmadığı halde karar verildiği, aynı dönemde gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanının serbest bırakılmasıyla da bu durumun çeliştiği belirtildi.

Avukat Ersöz, AYM’ye yaptıkları başvuruda, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 73. maddesi kapsamında Karalar’ın seçilmiş bir belediye başkanı olması ve temel haklarına yönelik ciddi bir tehlike bulunması gerekçesiyle tedbir uygulanmasını talep ettiklerini açıkladı.

