Avukatı Duyurdu: Karalar’ın Tahliye Talebi İncelenmeden Reddedildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Karalar için yapılan bir tahliye talebinde bulunduklarını ancak yaşanan dikkat çekici gelişmeyi aktardı..

Yapılan tahliye talebinin itiraz dilekçesi olmaksızın mahkemeden ret kararı çıktığını bildiren Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

''Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) adına, Savcılığın resen tahliye kararı vermesi talebinde bulunduk!

Özgürlük Hakkı ihlali de oluşturan olayın gelişimi ise şu şekilde:

31 Temmuz’da Zeydan Kararlar hakkında tahliye talebinde bulunduk. Bu talebimiz Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilmedi.

Aynı gün yani 31 Temmuz tarihinde İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, CMK gereği 30 günde bir yapılması gereken tutukluluk incelemesini gerçekleştirdi. Bu incelemeye ilişkin Kararında, Zeydan Karalar’la ilgili bir karar verilmedi. Yani “tutukluluk halinin devamına” denilmedi.

Savcılık, 31 Temmuz tarihli “tahliye talepli” dilekçemizi İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına “itiraz olarak kabul edip” dosyayı yeniden İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği Zeydan Karalar hakkında bir karar vermemesine karşın “kararım doğru” deyip, nihai kararı vermek üzere dosyayı İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

EKSİKLİĞİ FARKETMEKSİZİN RET KARARI

Son aşamada, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi yaşanan süreçteki hiçbir eksikliği farketmeksizin “itirazın reddi” kararı verdi. Oysaki ortada ne itiraz edilecek bir karar ne de itiraz dilekçesi vardı.

Bu süreç AYM’ye yapacağımız Bireysel Başvuru yönünden de açıkça Özgürlük Hakkı ihlali anlamı taşıyor. Ancak tüm bunların ötesinde Zeydan Karalar hakkında Savcılıkça resen tahliye kararı verilmesini zorunlu kılıyor. Zira Zeydan Karalar’ın tutukluluk halinin devamına ilişkin Kanunun zorunlu gördüğü bir karar halihazırda bulunmuyor.''





Kaynak: Haber Merkezi