Zeydan Karalar'dan Gençlere Hem Teşekkür Hem Uyarı

İBB operasyonları kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisi için Adana’dan Silivri’ye 'Özgürlük Yürüyüşü' başlatan gençlere teşekkür etti.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Özgürlük Yürüyüşü” yapan gençlere teşekkür mesajı iletti.

“Bu sıcakta 50 gün sürecek bir yürüyüş... Allah korusun, birinize bir şey olsa ben ne yaparım?” diyen Karalar, gençleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca Karalar, “Bu özverili ve çok zahmetli yürüyüş kararını saygıyla karşılıyor, teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Zeydan Karalar mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, kardeşlerim... Dün akşam yürüyüşü başlatmışsınız, televizyondan duydum. Ama zaten her gelen Adana gençlerinin yürüyüşe başladığını söyledi. Esasında ben çok istemiyordum. Sizlere de haber gönderdim. Bu sıcakta 50 gün sürecek bir yürüyüş... Allah korusun birinize bir şey olsa ben ne yaparım? Çok dikkatli olun, sıcakta yürümeyin. Suyunuza, gıdanıza dikkat edin. Tabii ki bu özverili ve çok zahmetli yürüyüş kararını saygıyla karşılıyor, teşekkür ediyorum. Ben iyiyim, söylemeye gerek yok. Zeydan duruşu değişmez. Tavrı değişmez, değerlerinden taviz vermez. Sizlerin de böyle olduğunu görmek inanın beni gelecek açısından umutlandırıyor. Hepinizi çok seviyor, öpüyorum. En kısa sürede görüşmek ve birlikte mücadeleye devam etmek üzere, hoşça kalın."

Zeydan Karalar'dan Gençlere Hem Teşekkür Hem Uyarı - Resim : 1
Zeydan Karalar

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar 1 Ocak 1958'de doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana’da okudu ve 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. 7 Temmuz 2010’da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Adana İl Başkanlığına atandı. 23 Ocak 2011’de yapılan CHP Adana İl Kongresi'nde başkanlığa seçildi.

31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde yüzde 53,69 oy oranı ve 656.704 oy ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı.

5 Temmuz 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Karalar, 8 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Zeydan Karalar Hakkında Bilimsel Rapor, Deliller Yetersiz ve MesnetsizZeydan Karalar Hakkında Bilimsel Rapor, Deliller Yetersiz ve MesnetsizGüncel

