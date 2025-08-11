Cumhurbaşkanı Erdoğan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i Andı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i, şehadetlerinin sekizinci yılında andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şehadetlerinin 8’inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

NE OLMUŞTU?

2017 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 15 yaşındaki Eren Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Bülbül’ün cenazesi, 12 Ağustos 2017’de Maçka Merkez Camisi’nde düzenlenen törenin ardından evlerinin yakınındaki aile mezarlığında babasının yanına defnedildi.

Saldırı sırasında Eren’in üzerine kapanarak onu korumaya çalışan 41 yaşındaki Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de aynı çatışmada şehit oldu. Hatay’ın İskenderun ilçesinde 1976 yılında doğan Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos’ta memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuk babası Gedik’in Ankara’ya tayini çıkmasına rağmen bölgeyi sevdiği için görev süresini uzattığı öğrenildi.

