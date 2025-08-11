Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi'den 'PKK' İddiası! Mahmur Kampı Boşaltıldı mı? Abdullah Öcalan'dan Giden Yeni Mektupta Neler Yazıyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci yeni bir evreye giriyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “PKK’nın Mahmur Kampı boşaltılıyor” başlıklı yazısında, Irak’ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), merkezi Irak hükümeti ve bölgesel yönetim arasında kurulan üçlü mekanizmanın, PKK’nın önemli merkezlerinden biri olan Mahmur Kampı’nın boşaltılması için harekete geçtiğini belirtti. Selvi, bu gelişmeyi, “PKK’nın tüm unsurlarıyla silah bırakması hedefinin önemli bir adımı” olarak değerlendirdi.

MURAT KARAYILAN DOĞRULADI

Selvi’nin yazısına göre, PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, örgütün yayın organına 9 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, Mahmur Kampı’ndan çekildiklerini doğruladı. Karayılan, “Bizler, Irak devleti üzerinde baskı kurulmasın ve her şey yasal olsun diye askeri güçler olarak oradan çekildik ve mevzilerimizi onlara bıraktık” dedi. Ancak Karayılan, Irak güçlerinin kampı boşaltmak için halk üzerinde baskı kurduğunu iddia ederek, “Onlar şimdi aynı mevzilerden kuşatmayı sıkılaştırıyor ve halkımız üzerinde baskı kuruyor” ifadesini kullandı.

ÖCALAN, MAHMUR MEKTUBUNDA NELER SÖYLEDİ?

Yazıda, İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan’ın Mahmur Kampı’na bir mektup gönderdiği de ortaya çıktı. 8 Ağustos 2025 tarihli habere göre, Öcalan’ın mektubu kamptakilere merkezi bir sistemle okundu. Öcalan, mektubunda, “İnanıyorum ki Mahmur halkımız geçmişte mücadelemizin temel direği olduğu gibi, barış ve demokratik toplumun inşa sürecinde de aynı rol ve misyonu üstlenecektir” dedi.

Öcalan ayrıca, “Görüşmelerimizin bir noktası da Mahmur halkımızın durumu üzerinedir. Şüphesiz bu sürecin ilerlemesiyle birlikte halkımızın yeniden kendi topraklarına dönüşü gerçekleşecektir. Ancak bilinmelidir ki kişisel ve ailesel yaklaşımlar öne çıkmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

MAHMUR KAMPI NEDEN ÖNEMLİ?

1990’lı yıllardan bu yana PKK’nın önemli bir merkezi olarak bilinen ve “kuluçka makinesi” olarak nitelendirilen Mahmur Kampı, Irak Kürdistan Bölgesi’nin Erbil kentinin yaklaşık 100 kilometre güneybatısında, Karaçoğ Dağı’nın yamacında yer alıyor. Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı kamp, PKK’nın kontrolünde bulunuyordu ve sık sık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hava operasyonlarının hedefi oluyordu.

