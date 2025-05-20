PKK'nın Silah Bırakma Sürecinde İsrail ve İran Detayı! 'Savaş Nedeni Sayılacak'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin bir grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı karşılık bulmuş ve Öcalan beklenen çağrıyı yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından, 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini toplayan terör örgütü PKK, silah bırakma ve kendini feshetme kararı aldı. Bu kararın ardından gözler silah bırakma sürecine çevrilirken, bu süreçte 4 ay içinde sonuç alınabileceği kaydedildi.

NTV Siyaset Yorumcusu Kemal Öztürk, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, "Stratejik bir planlama var. Aşamalar belli. Takvim belli. Silahların teslim edileceği birimler belli" ifadelerini kullandı.

Süreçte yaşanacaklar dört gözle beklenirken, İsrail ve İran’ın bölgedeki tavırlarının Terörsüz Türkiye hedefi için tehlike yaratabileceği konusunda endişeler bulunuyor. Bu hedefe zarar gelmemesi için söz konusu ülkelere uyarıların yapıldığı kaydedildi.

İsrail’in bölgede Kürtleri bir vekalet güç haline getirmeye çalıştığı iddiaları da gündeme gelirken, söz konusu durumun ‘savaş nedeni’ sayılacağı belirtildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde, “Eğer vekalet gücü olarak kullanılması ve sınırımıza getirilmesi durumunda bunun savaş nedeni sayılacağını muhataplarımıza iletmiş durumdayız” denildi.

PKK’nın silah bırakmasının ardından, terör örgütünden boşalan Kuzey Irak ve Kandil Dağı’ndaki üs ve barınma alanlarına da Peşmerge güçlerinin yerleştirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: NTV