Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yapay Zeka Çocukluk Fotoğrafını İlk Kez Yorumladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’taki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde yapay zekayla oluşturulan çocukluk fotoğrafını 19 Mayıs etkinliğinde ilk kez yorumladı: "Çok ilginçti! Güçlü bir yapay zeka altyapısıyla geleceğe yürüyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yapay Zeka Çocukluk Fotoğrafını İlk Kez Yorumladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmıştı. Zirve açılışında zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile oluşturulmuş çocukluk fotoğrafları izletilmişti. Bu fotoğraflar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çocukluk hali yer aldı.

Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Dün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldiği etkinlikte yapay zeka çocukluk fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yapay Zeka Çocukluk Fotoğrafını İlk Kez Yorumladı - Resim : 1

Arnavutluk'taki o görüntüleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yorumu yaptı:

"Arnavutluk, takdimde enteresan bir şey yaptı. Bütün ülkelerin devlet başkanlarını, başbakanlarını yapay zeka ile ekrana getirdi. Çok ilginçti ve orada her ülkenin devlet başkanı veya başbakan o yapay zekada takdim edildi. İnşallah bizler de en yakın zamandaki yapılacak yarışmada böyle bir altyapıya sahip olarak meydana çıktık, çıkıyoruz. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz ve böylece güçlü bir yapay zeka altyapısıyla da inşallah geleceğe yürüyoruz."

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Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Yapay zeka Arnavutluk
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