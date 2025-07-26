İmralı’dan İlk Tahliye Geldi

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile birlikte tutulan Veysi Aktaş tahliye edildi. Aktaş'ın tahliyesi bir yıl 3 ay ertelenmişti.

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İmralı’dan İlk Tahliye Geldi
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Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecinde yayımlanan son görüntülerde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yanında yer alan isimlerden biri olan Veysi Aktaş, uzun yıllar sonra cezaevinden tahliye edildi.

“Devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak” suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Aktaş, 10 yıldır İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuluyordu. Yaklaşık 31 yıl 3 ay cezaevinde kalan Aktaş, ceza süresini 28 Nisan 2024 itibarıyla yasal olarak tamamladı. Ancak tahliyesi, İdare ve Gözlem Kurulu’nun kararıyla önce bir yıl, ardından üç ay daha ertelendi.

Toplamda 1 yıl 3 ay gecikmeli olarak tahliye edilen Aktaş, 25 Temmuz 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nden serbest bırakıldı.

ÇÖZÜM SÜRECİNDE İMRALI’YA GÖNDERİLEN İSİMLERDENDİ

Aktaş, 2013-2015 yılları arasında yürütülen ve kamuoyunda "çözüm süreci" olarak bilinen süreçte, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeler kapsamında "sekreterya" görevi için seçilen isimlerden biri olmuştu. 2015 yılında, Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş ve Nasrullah Kuran ile birlikte Kırıkkale Cezaevi’nden İmralı Adası’na sevk edilmişti. Aktaş, o tarihten bu yana İmralı Cezaevi’nde bulunuyordu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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