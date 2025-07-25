DEM Parti Heyeti İmralı'da

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Heyette Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Özgür Erol yer alıyor.

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DEM Parti Heyeti İmralı'da
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'lı bir grup terörist silahlarını yaktı. Bundan sonra süreç, Meclis'e taşınarak bir komisyon aracılığıyla siyasi partiler ile beraber devam edecek.

Geçtiğimiz hafta komisyon için siyasi partileri ziyaret eden DEM Parti heyeti bugün de terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.

Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Erol yer aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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