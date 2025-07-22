DEM Parti'den 'Fesih' İddialarına Yanıt

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Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin kendisini feshedeceğini öne sürerek, "Sadece PKK değil, İran'daki PJAK da kendini feshedecek. Suriye'deki SDG, PYD, YPG de kendini feshedecek. Hatta Türkiye'deki bu DEM Parti de. Çünkü o da PKK'nın partisi. Kendini feshedecek ve terörü lanetleyecek ve yeni bir parti kuracak" ifadelerini kullanmıştı.

DEM PARTİ'DEN YALANLAMA

DEM Parti bu ifadelerin yer aldığı haberi sosyal medyada alıntılayarak iddiayı yalanladı. Açıklamada, partinin bugüne büyük bedeller ödeyerek ve kesintisiz bir mücadeleyle geldiği belirtilerek, hedeflerinin 86 milyon yurttaş için barışı sağlamak ve demokrasiyi inşa etmek olduğu vurgulandı.

"Yalanlarla, çarpıtmalarla, iftiralarla yolumuzu kesmeye çalışmaktan vazgeçin" denilen açıklamada, "Partimizi feshetmiyoruz. Olduğumuz yerdeyiz, yürüyüşümüz kararlılıkla sürüyor. Asla geri adım atmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, "Size tavsiyemiz; Kürt düşmanlığının, savaş çığırtkanlığının, nefret söyleminin, ırkçılığın ve özel savaş zihniyetinin değil; barışın ve demokrasinin SÖZCÜ'sü olmanız." denilerek sonlandırıldı.

Kaynak: ANKA