Özgür Aybaş Gözaltına Alındı

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, gözaltına alındığını açıkladı. Aybaş'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin herhangi bi bilgi paylaşılmadı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Özgür Aybaş Gözaltına Alındı
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Alkol ve sigara zamlarını vatandaşlara önceden duyurmasıyla tanınan Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş kendisiyle ilgili gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Aybaş, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını açıkladı.

Aybaş’ın gözaltına alınma nedeninin ise henüz ne olduğu bilinmiyor.

Aybaş'ın paylaşımı ise şöyle:

Sigara ve alkole gelen zamları sık sık sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuran Aybaş, muhalif paylaşımlarda da bulunuyordu.

Aybaş, geçmişte Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.

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