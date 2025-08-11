İYİ Parti'nin Kararı Sonrası Komisyonda Yeni Dağılım! TBMM Başkanı Kurtulmuş, Partilere Tarih ve Saat Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının ardından yasal düzenlemeler ile yol haritasını müzakere etmek üzere kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda üye dağılımı yeniden düzenleniyor. Komisyonun, 12 partiyi temsil eden 51 üyeden oluşması planlanmıştı. Ancak İYİ Parti’nin komisyona katılmama kararı almasıyla, bu partiye ayrılan 3 üyelik boş kaldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu üyeliklerin AKP, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırılması için partilere yazı göndererek birer milletvekili ismi bildirmelerini talep etti.

SAAT VE TARİH VERİLDİ

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ Parti Grubu’nun TBMM Başkanlığına komisyon çalışmalarına katılmama yönündeki kararını bildirdiğinden, bu gruba düşen 3 üyelik boş bulunmaktadır. Bu doğrultuda siyasi parti gruplarının komisyona verecekleri üyeliklerin sayısı yeniden hesaplanmış olup, AK Parti, CHP ve DEM Parti’ye düşen ilave bir üyelik için görevlendirecekleri milletvekilinin ismini, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar TBMM Başkanlığına bildirmeleri istenmiştir."

KOMİSYONDA KAÇ ÜYE VAR?

Halihazırda komisyonda AKP'den 21, CHP’den 10, DEM Parti’den 4, MHP’den 4, Yeni Yol Grubu’ndan 3, HÜDA PAR’dan 1, Yeniden Refah Partisi’nden 1, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) 1, Emek Partisi’nden (EMEP) 1, Demokratik Sol Parti’den (DSP) 1 ve Demokrat Parti’den (DP) 1 milletvekili yer alıyor. İYİ Parti’nin katılmama kararı sonrası boşalan 3 sandalye için yapılan yeni düzenlemeyle, AKP'nin üye sayısı 22’ye, CHP’nin 11’e, DEM Parti’nin ise 5’e yükselecek. Böylece komisyonun toplam üye sayısı 51’e tamamlanacak.

Kaynak: ANKA