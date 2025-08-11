İYİ Parti'nin Kararı Sonrası Komisyonda Yeni Dağılım! TBMM Başkanı Kurtulmuş, Partilere Tarih ve Saat Verdi

İYİ Parti’nin katılmama kararı sonrası, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaki boş 3 üyelik AKP, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerden yeni üye isimlerini bugün saat 17.00'ye kadar bildirmelerini istedi.

İYİ Parti'nin Kararı Sonrası Komisyonda Yeni Dağılım! TBMM Başkanı Kurtulmuş, Partilere Tarih ve Saat Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının ardından yasal düzenlemeler ile yol haritasını müzakere etmek üzere kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda üye dağılımı yeniden düzenleniyor. Komisyonun, 12 partiyi temsil eden 51 üyeden oluşması planlanmıştı. Ancak İYİ Parti’nin komisyona katılmama kararı almasıyla, bu partiye ayrılan 3 üyelik boş kaldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu üyeliklerin AKP, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırılması için partilere yazı göndererek birer milletvekili ismi bildirmelerini talep etti.

İYİ Parti'nin Kararı Sonrası Komisyonda Yeni Dağılım! TBMM Başkanı Kurtulmuş, Partilere Tarih ve Saat Verdi - Resim : 1

SAAT VE TARİH VERİLDİ

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ Parti Grubu’nun TBMM Başkanlığına komisyon çalışmalarına katılmama yönündeki kararını bildirdiğinden, bu gruba düşen 3 üyelik boş bulunmaktadır. Bu doğrultuda siyasi parti gruplarının komisyona verecekleri üyeliklerin sayısı yeniden hesaplanmış olup, AK Parti, CHP ve DEM Parti’ye düşen ilave bir üyelik için görevlendirecekleri milletvekilinin ismini, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar TBMM Başkanlığına bildirmeleri istenmiştir."

KOMİSYONDA KAÇ ÜYE VAR?

Halihazırda komisyonda AKP'den 21, CHP’den 10, DEM Parti’den 4, MHP’den 4, Yeni Yol Grubu’ndan 3, HÜDA PAR’dan 1, Yeniden Refah Partisi’nden 1, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) 1, Emek Partisi’nden (EMEP) 1, Demokratik Sol Parti’den (DSP) 1 ve Demokrat Parti’den (DP) 1 milletvekili yer alıyor. İYİ Parti’nin katılmama kararı sonrası boşalan 3 sandalye için yapılan yeni düzenlemeyle, AKP'nin üye sayısı 22’ye, CHP’nin 11’e, DEM Parti’nin ise 5’e yükselecek. Böylece komisyonun toplam üye sayısı 51’e tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Komisyon Açıklaması: 'Tarihi Bir Sürecin İçindeyiz, Psikolojik Eşik Aşıldı'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Komisyon Açıklaması: 'Tarihi Bir Sürecin İçindeyiz, Psikolojik Eşik Aşıldı'Siyaset

Komisyon Toplantısı Öncesi Kritik 3'lü Zirve! Ali Yerlikaya, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Bir Araya GeldiKomisyon Toplantısı Öncesi Kritik 3'lü Zirve! Ali Yerlikaya, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Bir Araya GeldiGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
İYİ Parti AKP CHP DEM Parti
Ankara’da Yoğun Gündem, Kabine Yarın Toplanıyor: İşte Masadaki Konular… Ankara’da Yoğun Gündem, Kabine Yarın Toplanıyor: İşte Masadaki Konular…
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Halil Şıvgın İçin Başsağlığı Mesajı TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Halil Şıvgın İçin Başsağlığı Mesajı
İnsanlığımızdan Utandık! Depremler Türkiye’deki Konut Fiyatlarını Nasıl Etkiledi? İşte En Ucuz Ve En Pahalı Şehirlerin Güncel Rakamları… Deprem Konut Fiyatlarını Nasıl Etkiledi?
Balıkesir Depremini Adres Vererek Uyarmıştı! Şener Üşümezsoy Bu Sefer O Bölgeleri İşaret Etti: Hazırlıklı olun... Şener Üşümezsoy Bu Sefer O Bölgeleri İşaret Etti
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor... Sahra Hastanesi Kuruldu, Yaz Okulları Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor
Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar: Yaz Okulları Tatil Edildi, Kamu Görevlilerine 1 Gün İzin Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar
Sahte Diplomada Skandal Üstüne Skandal... Bakanlıkta Psikoloji Semineri Vermiş! Bakanlıkta Psikoloji Semineri Vermiş!
Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği Belli Oldu Depremde Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği Belli Oldu
Ünlü Oyuncu Eylül Tumbar’ın Acı Günü: Amcası Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybetti Depremde Ölen Kişi Ünlü Oyuncunun Amcası Çıktı