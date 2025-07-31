CHP'nin Komisyon Üyeleri Belli Oldu: İşte o 10 İsim...

CHP’nin TBMM’de kurulacak olan komisyona vereceği üyeler açıklandı. Buna göre CHP lideri Özgür Özel; Murat Emir, Okan Konuralp, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Mehmet Salih Uzun’u komisyon için görevlendirdi.

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CHP'nin Komisyon Üyeleri Belli Oldu: İşte o 10 İsim...
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) TBMM’de kurulacak olan komisyona vereceği üyeler belli oldu. CHP’nin nitelikli çoğunlukla karar alma şartının sağlanması sonrasında komisyonda yer alacağını açıklamasının ardından, komisyonun 10 üyesinin kim olacağı da netleşti. Partiden konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda CHP’yi temsil etmek üzere, aşağıdaki milletvekillerini görevlendirmiştir.

Özel'in belirlediği isimler şöyle:

- Ankara Milletvekili Murat EMİR
- Ankara Milletvekili Okan KONURALP
- Bursa Milletvekili Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU
- Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU
- İstanbul Milletvekili Türkan ELÇİ
- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın ÖZER
- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan SALICI
- İzmir Milletvekili Murat BAKAN
- İzmir Milletvekili Gökçe GÖKÇEN
- İzmir Milletvekili Mehmet Salih UZUN

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Kaynak: ANKA

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