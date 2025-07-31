AKP'nin Komisyon Üyeleri Belli Oldu
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis komisyonuna katılacak isimleri açıkladı. Güler, "Komisyon ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapacak" dedi. İşte 'Terörsüz Türkiye' süreci için AKP'den komisyonda yer alacak isimler...
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecini yürütecek Meclis komsiyonu üyelerini kamuoyuyla paylaştı. Listede 21 milletvekili yer aldı. Güler, açıklamasında şu detayları verdi:
“7 bölgemizi temsiliyet noktasını dikkate aldık. Marmara Bölgesi’nden 4, Karadeniz’den 2, İç Anadolu’dan 3, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 3, Ege Bölgesi’nden 1, Doğu Anadolu Bölgesi’nden 3 ve Akdeniz Bölgesi’nden 5 milletvekilimize listemizde yer verdik.”
Öte yandan Güler, "Komisyon ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapacak" dedi.
İŞTE KOMİSYON ÜYELERİ
Komisyon üyeleri şu şekilde sıralandı:
Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu.
Kaynak: Haber Merkezi