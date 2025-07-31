12 Yıllık Firari Abhazya’da Yakalandı! Aranan Cinayet Zanlısı İçin Özel Operasyon

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Ünsal Ergel/ANKARA

Abhazya’da Uluslararası suç şebekeleriyle bağlantılı olabileceği değerlendirilen ikinci önemli firari daha yakalandı. 2023 yılı Temmuz ayında İstanbul Güngören’de Ultraslan tribün liderlerinden İslam Gündüz’ün kahvehanesine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Bu saldırının faili olduğu öne sürülen Metin Saldız’ın yakalanmasının ardından, benzer bölgede bir teyit daha geldi.

NEDİM KÜPÇÜ SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Türkiye’de birden fazla cinayet suçlamasıyla aranan Nedim Küpçü, Abhazya’da “Sedat Küpçü” sahte kimliğiyle bulunarak yakalandı. Operasyona, Abhazya Özel Kuvvetleri mensupları katıldı; Zanlı hakkında “çok sayıda ağır ceza” suçlamaları bulunduğu ve Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

KAÇIŞ SÜRECİ: 12 YILLIK SIĞINMA

Küpçü’nün ilk sorgusunda, yaklaşık 12 yıldır Abhazya’da yaşadığını beyan ettiği bildirildi. Bu süre zarfında yerel nüfusa karışarak düzenli bir hayat sürdüğü ve yüksek güvenlikli bölgelerde bile dikkat çekmediği iddia ediliyor.

TÜRKİYE’YE İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Abhazya makamlarının, Türkiye ile işbirliği içinde iade prosedürlerini başlattığı ve kısa sürede resmi teslim sürecinin tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, Türkiye- Abhazya arasında istihbarat paylaşımının artırılarak, cezaevinden kaçan diğer suçluların da takibinin güçlendirileceğini vurguluyor.

METİN SALDIZ VAKASI

Temmuz 2023’teki saldırı sonrası gündeme gelen bu isim, açıklanan ifadelere göre aynı bölgeden yakalanan ilk firarîydi. Abhazya'da düzenlenen operasyonla Türkiye’ye teslim edilmişti.

ABHAZYA’NIN SIĞINAK İMAJI

Özellikle organize suç, cinayet ve terör bağlantılı şüphelilerin uzun süre burada kaldığına yönelik iddialar medyada zaman zaman dile getirilmiş, ancak belgelenmesi sınırlı kalmıştı.

İNTERPOL İŞBİRLİĞİ

Türkiye, Interpol turnusol mekanizmasıyla kırmızı bülten süreçlerini hızlandırmakta; bu sayede yurt dışındaki kaçakların tespiti ve iadesi kolaylaşmakta.