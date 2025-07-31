Gezi Davasında Tutukluydu! Anayasa Mahkemesi'nden Flaş Tayfun Kahraman Kararı

Anayasa Mahkemesi, Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine karar verdi.

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Gezi Davasında Tutukluydu! Anayasa Mahkemesi'nden Flaş Tayfun Kahraman Kararı
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Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan Tayfun Kahraman’ın tutukluluk hali devam ederken, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Tayfun Kahraman'ın bireysel başvurusunda, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine oy çokluğuyla karar verdi.

Gezi Davasında Tutukluydu! Anayasa Mahkemesi'nden Flaş Tayfun Kahraman Kararı - Resim : 1

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Silivri Cezaevi’ndeki Gezi tutuklularından Tayfun Kahraman, 18 Haziran’da MS hastalığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne sevk edilmişti.

3 AY SONRASI İÇİN RANDEVU

Cezaevinden hastaneye sevk edilen Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman eşinin kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığını ancak çekilmesi gereken MR filmi için ancak 3 ay sonrasına tarih verildiğini söylemişti.

Gezi Davasında Tutukluydu! Anayasa Mahkemesi'nden Flaş Tayfun Kahraman Kararı - Resim : 2

'İŞKENCE EDİLDİ' İDDİASI

Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, daha önce eşinin plastik kelepçelerinin sıkıldığını, sıcakta bekletildiğini, cezaevi aracı içindeki işkence edildiğini iddia etmişti.

Görüntülere ilişkin bir açıklama yapan Meriç Demir Kahraman, şunları söylemişti: Tayfun 2005 yılından beri MS hastası. MS, atakları, dönemleri ve vücutta nörolojik olarak ilerleyen bir süreç olduğu için, bir hastalık olduğu için farklı seyirleri olan bir süreç. Şu ana kadar 10 kez Cerrahpaşa Hastanesi nöroloji polikliniğine sevki gerçekleştirildi. Bu görüntüler, dokuzuncu sevke ait. Diğer sevklerde problem yaşanmadı.

'LÜTFEN BİR PARÇA GEVŞETİN'

“Tayfun'un talebi kelepçesinin çıkarılması değil kelepçesinin sadece gevşetilmesi” diyen Kahraman “Şunu söylüyor, ‘Canım acıyor lütfen bir parça gevşetin. Ben sizin gibi bir kas yapısına ve kan değerlerine sahip değilim. Zaten hasta olduğum için buradayız canım acıyor, lütfen gevşetin’ demesine rağmen gevşetilmediği gibi tam tersi daha çok sıkılıyor” diye konuşmuştu.

Meriç Demir Kahraman, cezaevi aracındaki işkence görüntülere ilişkin soruşturma açılmasını istemiş “Tek talebimiz soruşturulması çünkü ortada görüntüler var, raporlar var, ifadeler var” demişti.

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Kaynak: ANKA

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