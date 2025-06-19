Gezi Tutuklusu Tayfun Kahraman'ın MR Randevusunu 3 Ay Sonraya Verdiler

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Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın cezaevinden hastaneye nakledilmesinin ardından eşi Meriç Demir Kahraman açıklama yaptı. MS hastası olan ve 2005 yılından beri tedavi gören Kahraman’ın dün kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığını belirten Meriç Kahraman, tekrar cezaevine nakil işleminin gerçekleştiğin söyledi.

Meriç Demir Kahraman yaptığı açıklamada “Tayfun’dan herkese selam. Öncelikle, Tayfun’un 2005 yılından beri MS tedavi ve takibini yürüten tüm doktorları, hemşireleri, hastane çalışanları başta, sesimize ses olan, Tayfun için endişelenen, arayan, soran, yazan herkese minnetle teşekkür ederim” dedi.

‘HASTANEYE KONTROL NEDENİYLE GÖTÜRÜLDÜ’

Eşinin hastalığını da hatırlatan Kahraman “Bildiğiniz gibi, Tayfun dün hastaneye sevk edilmişti. Bugün görüştüğümüzde kontrol nedeniyle hastaneye götürüldüğünü, dün gerçekleştirilen tahlil sonuçlarını hastaneden cezaevine iletildiğinde görebileceğimizi, ancak Eylül ayında Tayfun’un detaylı beyin ve omurilik MR’ının çektirebileceğini öğrendim” ifadelerini kullandı.

‘3 AY SONRAKİ MR SEVKİNİ BEKLEMEMİZ GEREKİYOR’

Eşinin sağlık durumuyla ilgili detayları paylaşan Meriç Demir Kahraman “Çeken bilir, MS çok ciddi bir hastalık. 11 yıllık evliliğimiz boyunca, çok defa ani ataklar nedeniyle apar topar hastaneye gitmek zorunda kaldık. Gece yarıları MR çektirmek zorunda kaldık. Tayfun’un öngörülemeyen MS atakları nedeniyle yürüyemediği, konuşamadığı, elini kullanıp yazı yazamadığı zamanlara şahit olduk. Şimdiyse cezaevi koşullarında 3 ay sonraki MR sevkini beklememiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.

‘SUÇSUZ HALDE 38 AYDIR CEZAEVİNDE’

Kahraman cezaevi koşullarının MS hastalığını olumsuz etkilediğinin altını çizerek şöyle dedi: “Sadece sağlık koşullarının takip ve tedavisinin aksaması değil, cezaevi şartları da hastalığın seyrini ilerletiyor. Örneğin, MS hastalarının bolca güneş alması gerekirken, Tayfun cezaevi koşullarında olduğu için vücudunda D vitamini tüm dış takviyelere rağmen doktorlarının istediği seviyede değil. Tüm bu durumlar da resmi raporlarla belgelidir. Üstelik, eşim Tayfun Kahraman masumdur. Suçsuz halde 38 aydır cezaevinde tutulmaktadır.”

‘TALEBİMİZ ADALET VE SAĞLIK YAŞAMA HAKKI’

Meriç Demir Kahraman eşinin tutukluluk durumuna ilişkin ise şöyle seslendi: “Ailemiz üç yılı aşkın süredir bu haksızlık ve zulüm ile yaşıyor. Doğru, gerekli, insani, vicdani ve adil olan; eşim Tayfun’un doktor kontrollerine özgürce ve ailesiyle gitmesidir. Masum bir insanın sağlığıyla böyle oynanır mı? Suçsuz olduğu bilindiği halde bir insan 38 ay hücrede, ailesinden ayrı tutulur mu? Talebimiz çok basit, çok meşru ve çok somut: Adalet ve sağlıklı yaşama hakkı”

Kaynak: Haber Merkezi