Belediyeler Artık Öğrenci Yurdu Açamayacak: Ruhsat Yetkisi Bakanlıklara Geçti

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle birlikte belediyelerin yetkilerine bir tırpan daha vuruldu. Belediyelerin öğrenci yurtlarına ruhsat verme ve yurt açma yetkisi kaldırıldı. Yetki artık Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarında olacak.

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Belediyeler Artık Öğrenci Yurdu Açamayacak: Ruhsat Yetkisi Bakanlıklara Geçti
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda dün tamamlanan görüşmelerin ardından kabul edilen "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"yle, belediyelerin öğrenci yurtları üzerindeki yetkileri önemli ölçüde sınırlandırıldı. Yeni düzenlemeye göre, öğrencilere özel barınma hizmeti sunan kurumların açılması ve işletilmesiyle ilgili ruhsatlandırma süreci belediyelerin elinden alındı.

Kabul edilen düzenlemeyle, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu'nda yer alan izin ve ruhsat hükümleri, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar için artık geçerli olmayacak. Bu kurumlara ilişkin tüm izin ve ruhsat işlemleri merkezi yönetim kontrolüne bırakıldı.

Belediyeler Artık Öğrenci Yurdu Açamayacak: Ruhsat Yetkisi Bakanlıklara Geçti - Resim : 1

YETKİ BAKANLIKLARDA

Yeni sisteme göre, ortaokul ve lise düzeyindeki özel yurtlar için izin ve ruhsatlandırma yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'na, üniversite düzeyindekiler için ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'na verildi. Her iki bakanlık da bu yetkilerini valilikler aracılığıyla kullanabilecek. Uygulama detayları ise çıkarılacak yönetmeliklerle netleşecek.

ONAY GEREKLİ

Yasa değişikliğiyle birlikte belediyelerin doğrudan öğrenci yurdu açmasının da önü kesildi. Belediyeler, artık ancak ilgili bakanlıkların onayıyla bu alanda faaliyette bulunabilecek. Bakanlıklardan onay alınamaması durumunda belediyelerin açmak istediği yurtlar hayata geçirilemeyecek.

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Kaynak: ANKA

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