Adana'da Yangın Söndürme Uçağı Göle Düştü

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi Fadıl Köy mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale eden bir yangın söndürme uçağı göle düştü. Dalgıç polisler iki pilotu kurtardı. Sağlık durumu iyi olan pilotlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Adana'da Yangın Söndürme Uçağı Göle Düştü
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Adana'da orman yangınına müdahale eden uçak göle düştü. Yangın, sabah saatlerinde Fadıl Köyü yakınlarında başladı.

Dumanları fark eden vatandaşlar ekiplere bildirdi. Arazözler, su tankerleri ve orman işçileri karadan müdahale ederken, yangının büyümesini önlemek amacıyla havadan da destek sağlandı.

PİLOT MESAJ GÖNDERDİ

Yangına müdahale eden hava araçları arasında yer alan bir yangın söndürme uçağı, Seyhan Baraj Gölü'nden su aldığı sırada su yüzeyine çakıldı.

Uçağın pilotunun, olay sonrası yangın söndürme helikopteri pilotuna mesaj göndererek, "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" dediği öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Adana'da Yangın Söndürme Uçağı Göle Düştü - Resim : 1

DURUMLARI İYİ

Mesajla birlikte bölgeye yakın olan diğer yangın söndürme uçağı yardım için iniş yaptı. Göldeki tekneler ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerde yardım için bölgeye gitti. Dalgıç polisler, biri yabancı 2 pilota gölde ulaşarak kurtardı.

Botla alınan 2 pilot tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN İLK AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kazaya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Adana’nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı’ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Çok şükür uçakta görevli iki pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur."

Adana'da Orman Yangını Alarmı: Ekipler Havadan ve Karadan Seferber EdildiAdana'da Orman Yangını Alarmı: Ekipler Havadan ve Karadan Seferber EdildiGüncel

Kaynak: İHA

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Adana'da Orman Yangını Alarmı: Ekipler Havadan ve Karadan Seferber Edildi Adana'da Orman Yangını Alarmı: Ekipler Havadan ve Karadan Seferber Edildi
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