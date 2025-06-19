Adana'da Orman Yangını Alarmı: Ekipler Havadan ve Karadan Seferber Edildi

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Adana-Merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi Fadıl köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi.

Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman söndürme ekibi yönlendirildi.

Yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına havadan iki yangın helikopteri, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçisi katıldı.

Kaynak: İHA