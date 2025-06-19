Adana'da Orman Yangını Alarmı: Ekipler Havadan ve Karadan Seferber Edildi
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan helikopterlerle, karadan ise çok sayıda ekip ve arazözle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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Adana-Merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi Fadıl köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi.
Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman söndürme ekibi yönlendirildi.
Yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına havadan iki yangın helikopteri, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçisi katıldı.
Kaynak: İHA