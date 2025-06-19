Çanakkale Çan’da Plastik Fabrikasında Yangın

Çanakkale’nin Çan ilçesi Etili köyündeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın, yanıcı maddeler nedeniyle hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri, gökyüzünü kaplayan siyah duman altında alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Çanakkale Çan’da Plastik Fabrikasında Yangın
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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bulunan bir plastik fabrikasında bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, fabrikadaki yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangından yükselen yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutu henüz netleşmezken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. Bölgede güvenlik önlemleri alınarak çevredeki vatandaşların uzaklaştırıldığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

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