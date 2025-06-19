Edirne'de Boruların İçinden 5 Kaçak Göçmen ve Aranan Şüpheli Çıktı

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı’nda düzenlenen ortak operasyonda, büyük çaplı çelik boruların içine gizlenmiş 5 kaçak göçmen ile hakkında tutuklama kararı bulunan bir kişi yakalandı.

Edirne'de Boruların İçinden 5 Kaçak Göçmen ve Aranan Şüpheli Çıktı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, yurt dışına çıkış yapmak üzere olan bir tırda dikkat çekici bir kontrol gerçekleştirildi. Yapılan detaylı aramada, tırda yüklü büyük çelik boruların içine saklanmış 2 Irak ve 3 Filistin uyruklu göçmen bulundu.

Aynı operasyonda, boruların içinde saklanan kişilerden birinin, "suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla yağma ve tefecilik" suçlarından hakkında tutuklama kararı bulunan F.K. olduğu tespit edildi. Şüphelinin, Antalya’da suç örgütü kurmakla yargılandığı davada cezasının kesinleşmesi üzerine 10 bin Euro karşılığında yurtdışına kaçmaya çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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