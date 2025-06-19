Polonya'nın Türkiye'den Aldığı Fındık Ezmesinde Sızıntı!

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Dünyanın en önemli problemleri arasında yer alan gıda güvenliğine ilişkin, çalışmalar sürerken, Avrupa Komisyonu da insan ve hayvan sağlığı için tehlike arz eden gıdaları Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) duyuruyor.

Türkiye'den Avrupa ülkelerine gönderilen birçok ürün de zaman zaman kendisine bu listede yer bulurken, bu ürünlerin arasında, kuru incir, kuru kayısı, Antep fıstığı, fındık gibi ürünler bunların başında geliyordu.

Son olarak Polonya’nın Türkiye’den aldığı fındık ezmesi bulunan fıçılardan birinin sızdırdığı bildirildi.

Ürünler için harekete geçildi.

Söz konusu sızıntı sınırda yapılan kontrollerde ortaya çıktı. Sınır reddi bildiriminde sızıntının bulunduğu fındık ezmesi kutusunun risk potansiyeli barındırdığı kaydedildi.