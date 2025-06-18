Bursa'da Orman Yangını: Saatler Sonra Söndürüldü

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Bursa’nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, devam ediyor. Taş Ocakları mevkisinde saat 13.30 sıralarında yükselen alevler, çam ağaçlarıyla kaplı ormanda kısa sürede yayıldı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İlk belirlemelere göre, bir tarlada anızların yakılmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangına müdahale, karadan 44 araç ve 132 personel ile yapılırken, havadan da iki helikopter destek veriyor.

19 BİN NÜFUSLU İLÇEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Yangının etkilediği bir diğer nokta ise Bursa’nın Orhaneli ilçesi oldu. Girencik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, tehlikeli boyutlara ulaşınca Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), olası riskleri önlemek amacıyla ilçeye elektrik akışını kesti. Yaklaşık 19 bin kişinin yaşadığı ilçede, 2 saattir elektrik verilemiyor.

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

94 nüfuslu mahalle, AFAD koordinasyonunda tahliye edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, bölgede yaşayan vatandaşlar da tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

HAVADAN MÜDAHALE BİTTİ, KARADAN MÜDAHALE DEVAM

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Girencik Mahallesi’ndeki orman yangınına müdahale sürüyor. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona ererken, 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı üslerine geri döndü. Yangına, çevre illerden de gelen destek ekiplerle birlikte 404 personel; 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi ve 124 araç ile müdahale ediyor. AFAD koordinesinde tahliye edilen Girencik Mahallesi’nin çevresinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, mahalleye girişlere izin vermedi.

9 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, 9 saat sonra tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Sarıoğlu ile AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, söndürme çalışmalarını AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi’nden takip ediyor.

KADEMELİ OLARAK ENERJİ AKIŞI SAĞLANIYOR

Öte yandan, UEDAŞ tarafından önlem amaçlı elektrik kesintisinin yapıldığı Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerine ise kademeli olarak enerji akışı sağlanmaya başlandı.

Kaynak: DHA