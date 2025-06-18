Bursa'da Korkutan Orman Yangını! Müdahale Sürüyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarla büyürken, yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Taş Ocakları mevkisinden yükselen dumanlar, saat 13.30 sularında gökyüzünü kaplarken, bölgeye karadan ve havadan yoğun müdahale başlatıldı.

İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda personel, alevleri kontrol altına almak için seferber olurken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.

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Kaynak: DHA

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