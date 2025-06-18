Çanakkale’de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale’de Tarım Arazisinde Yangın
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Çan ilçesi Bahadırlı köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Türkmenli köyünde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıkmıştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına almıştı.

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Kaynak: DHA

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