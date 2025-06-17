Elektrikli Battaniye Faciası! Ev Küle Döndü, Yaşlı Kadın Son Anda Kurtarıldı
Karabük'te elektrikli battaniyeden yangın çıktı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, alevler arasında mahsur kalan 94 yaşındaki kadın son anda kurtarıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Olay, Karabük'te merkeze bağlı Öğlebeli Mahallesi’nde meydana geldi. 94 yaşında Sakine Sarıçam'ın yalnız yaşadığı evde elektrikli battaniye kaynaklı yangın çıktı.
YAŞLI KADIN ALEVLER İÇİNDE MAHSUR KALDI
Bir anda dumanların ve alevlerin yükseldiği evdeki yaşlı kadın alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Satılmış Sarıçam annesinin evde yalnız yaşadığını belirterek, yangının elektrikli battaniyeden çıktığını ifade etti. Yangından dolayı panik yaşayan yaşlı kadın ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: