Elektrikli Battaniye Faciası! Ev Küle Döndü, Yaşlı Kadın Son Anda Kurtarıldı

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Olay, Karabük'te merkeze bağlı Öğlebeli Mahallesi’nde meydana geldi. 94 yaşında Sakine Sarıçam'ın yalnız yaşadığı evde elektrikli battaniye kaynaklı yangın çıktı.

YAŞLI KADIN ALEVLER İÇİNDE MAHSUR KALDI

Bir anda dumanların ve alevlerin yükseldiği evdeki yaşlı kadın alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Satılmış Sarıçam annesinin evde yalnız yaşadığını belirterek, yangının elektrikli battaniyeden çıktığını ifade etti. Yangından dolayı panik yaşayan yaşlı kadın ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA