İzmir'de Orman Yangını

İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

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İzmir'de Orman Yangını
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Yangın, saat 17.45'te İzmir'in Dikili ilçesinde Çandarlı Mahallesi'nde ormanlık alanda başladı.

İzmir'de Orman Yangını - Resim : 1

Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 6 uçak, 3 helikopter ile havadan 13 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozerle karadan müdahale başladı. Alevler, havadan ve karadan etkin müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

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