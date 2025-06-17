İzmir'de Orman Yangını

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangın, saat 17.45'te İzmir'in Dikili ilçesinde Çandarlı Mahallesi'nde ormanlık alanda başladı.

Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 6 uçak, 3 helikopter ile havadan 13 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozerle karadan müdahale başladı. Alevler, havadan ve karadan etkin müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA