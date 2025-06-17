Akdeniz'de Şiddetli Deprem! Datça'da Hissedildi

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AFAD verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 18.38'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.67 kilometre olarak kaydedildi. Depreme en yakın yerleşim yerinin 330.38 kilometre mesafe ile Muğla’nın Datça ilçesi olduğu öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3; derinliğini 7.2 kilometre olarak kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi