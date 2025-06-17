Akdeniz'de Şiddetli Deprem! Datça'da Hissedildi
AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak kaydetti. Depreme en yakın yerleşim yerinin Muğla’nın Datça ilçesi olduğu öğrenildi.
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AFAD verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 18.38'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.67 kilometre olarak kaydedildi. Depreme en yakın yerleşim yerinin 330.38 kilometre mesafe ile Muğla’nın Datça ilçesi olduğu öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-06-17
Saat:18:38:28 TSİ
Enlem:34.7675 N
Boylam:24.65611 E
Derinlik:5.67 km
Detay:https://t.co/GSuUWfNHIC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3; derinliğini 7.2 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 17, 2025
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/EUWBSDKJ0c
17.06.2025, 18:38:25 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 7.2 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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