Akdeniz'de Şiddetli Deprem! Datça'da Hissedildi

AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak kaydetti. Depreme en yakın yerleşim yerinin Muğla’nın Datça ilçesi olduğu öğrenildi.

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Akdeniz'de Şiddetli Deprem! Datça'da Hissedildi
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AFAD verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 18.38'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.67 kilometre olarak kaydedildi. Depreme en yakın yerleşim yerinin 330.38 kilometre mesafe ile Muğla’nın Datça ilçesi olduğu öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3; derinliğini 7.2 kilometre olarak kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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