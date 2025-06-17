Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Gözaltına Alınmıştı... Fethullah Gülen'in Kuzeni Tutuklandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen tutuklandı.

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Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Gözaltına Alınmıştı... Fethullah Gülen'in Kuzeni Tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Gülen, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirildi. Burada savcılığa çıkarılan Gülen, ifadesinin alınmasının ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Kemalettin Gülen'in üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in, "yahya_kema5566" kullanıcı adıyla sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti.

Bu kapsamda "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verilen Gülen, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Fethullah Gülen'in Kuzeni Gözaltına AlındıFethullah Gülen'in Kuzeni Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: AA

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Fethullah Gülen
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