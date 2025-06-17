Milli Savunma Bakanı Güler, Rus Mevkidaşı ile Görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Andrey Belousov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede İran ile İsrail arasındaki çatışmalar başta olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Bakanlar, bölgedeki mevcut gelişmeleri değerlendirdi ve savunma alanındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA