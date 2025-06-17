Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Bu kapsamda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10-16 Haziran 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda 646 adet sentetik ecza, 161,09 gram sentetik kannabinoid, 2,05 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar çerçevesinde 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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