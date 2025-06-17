Yeni Aldığı Otomobili 20 Gün Sonra Kül Oldu

Hatay’da 20 gün önce satın aldığı otomobilin yanarak kullanılamaz hale geldiğini gören sürücü şoke oldu.

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Yeni Aldığı Otomobili 20 Gün Sonra Kül Oldu
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Hatay’da sürücüsünün 20 gün önce satın aldığı Honda marka otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar sosyal tesisleri mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki plakalı marka otomobilin motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangında alevler aracı sardı.

Bölgeye gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol atına aldı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobili sürücüsün 20 gün önce satın aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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