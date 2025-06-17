Erzurum'da Firari Şahıs Yakalandı

Erzurum'da jandarma ekipleri, hakkında yakalama kararı olan firari kişiyi Narman ilçesinde yakaladı.

Erzurum'da Firari Şahıs Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Oltu Jandarma Suç Araştırma timlerince FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 örgüt mensubu 16 Haziran 2025 tarihinde Narman İlçesi'nde yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıs tutuklanmasını müteakip Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

Tokat'ta Çöken Balkonun Altında Kalan Kişi Yaralandı Tokat'ta Çöken Balkonun Altında Kalan Kişi Yaralandı
Yedikçe Kilo Verdiriyorlar: İşte Neredeyse Hiç Kalori İçermeyen Yiyecekler Yedikçe Kilo Verdiriyorlar: İşte Neredeyse Hiç Kalori İçermeyen Yiyecekler
Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 23 Kişi Yakalandı Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 23 Kişi Yakalandı
Az Su İçiyorsanız Vücudunuzdaki Bu Belirtilere Dikkat Edin Az Su İçiyorsanız Vücudunuzdaki Bu Belirtilere Dikkat Edin
ÇOK OKUNANLAR
Hatice Kolçak 'Bu Sadece Başlangıç' Dedi Altın ve Dolarda Yaşanacak Depremi Açıkladı Hatice Kolçak 'Bu Sadece Başlangıç' Dedi Altın ve Dolarda Yaşanacak Depremi Açıkladı
BYD'den Türkiye Çıkarması: Piyasada Çifte Deprem Etkisi Yaratacak BYD'den Türkiye Çıkarması: Piyasada Çifte Deprem Etkisi Yaratacak
Altın O Tarihte Çok Sert Fırlayacak Altın O Tarihte Çok Sert Fırlayacak
Soğuk Suda Kendi Halinde Büyüyor, Sofrada Fırtına Estiriyor! Avrupa Kapıda Kuyruk Oluyor, Yiyen Hayran Kalıyor Soğuk Suda Kendi Halinde Büyüyor, Sofrada Fırtına Estiriyor! Yiyen Hayran Kalıyor
Merkez Bankası Kararı Öncesi Mevduatta Oranlar Arşa Çıktı Merkez Bankası Kararı Öncesi Mevduatta Oranlar Arşa Çıktı