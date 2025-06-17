Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 23 Kişi Yakalandı

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Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ve kaçakçılık ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Jandarma ekiplerince tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde, üst ve araçlarında yapılan aramada; 17 kilo 046 kilogram kubar esrar, bin 11 adet captagon, 75 gram metamfetamin, 69 gram kannabinoid, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

23 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA