Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 23 Kişi Yakalandı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu madde ve kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde 23 kişi gözaltına alındı. 3 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 23 Kişi Yakalandı
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Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ve kaçakçılık ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Jandarma ekiplerince tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde, üst ve araçlarında yapılan aramada; 17 kilo 046 kilogram kubar esrar, bin 11 adet captagon, 75 gram metamfetamin, 69 gram kannabinoid, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

23 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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