Havuzda Korku Dolu Anlar… 3 Yaşındaki Çocuk Saniyelerle Ölümden Döndü
Mardin'de havuza düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk cankurtaranın müdahalesi ile ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezine ait yüzme havuzunda korkunç bir olay yaşandı. Havuza giren 3 yaşındaki bir çocuk aniden çırpınmaya başladı. Durumu fark eden görevli cankurtaran Samet Aydar, havuza atladı.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Aydar'ın müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA
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