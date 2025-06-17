Çanakkale'de Korkutan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Türkmenli köyünde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Kaynak: AA