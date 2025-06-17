Tutuklu Belediye Başkanı Mustafa Özmen İfade Verdi, İki Meclis Üyesi Gözaltına Alındı

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İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız olarak görevine devam eden Mustafa Özmen hakkında, bir yerel internet sitesinde çıkan iddialar üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Mustafa Özmen ile birlikte 5 kişi, 24 Mart tarihinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

26 Mart'ta, Özmen ve R.B. isimli şahıs; “rüşvet”, “zimmet”, “irtikap”, “resmi belgede sahtecilik” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla tutuklandı. Diğer şüphelilerden biri savcılık kararıyla tanık statüsüne alınırken, üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 SAATLİK İFADE

Yalvaç T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mustafa Özmen, dün ifade vermek üzere Yalvaç Adliyesi’ne götürüldü. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcısı tarafından alınan ifadesi yaklaşık 13 saat sürdü. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Özmen yeniden cezaevine sevk edildi.

Özmen’in verdiği ifadeler doğrultusunda, aynı dosya kapsamında İYİ Parti üyesi meclis üyeleri Ü.S. ve Y.S. hakkında da gözaltı kararı çıktı. Dün gözaltına alınan iki meclis üyesinin adliyedeki ifade işlemleri halen devam ediyor.

BAŞKAN VEKİLİ BELLİ OLDU

Öte yandan Gelendost Belediye Başkanlığı'na 3 Nisan'da yapılan oylamada, İYİ Parti'nin adayı İsmail Kurtbolat belediye başkan vekili olarak seçildi.

Kaynak: DHA