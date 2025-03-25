İYİ Parti’den İstifa Etmişti... Bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Özmen Gözaltına Alındı

İYİ Parti'den seçilen ve geçtiğimiz Ocak ayında partisinden istifa ettiğini açıklayan Isparta'nın Gelendost İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen gözaltına alındı.

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İYİ Parti’den İstifa Etmişti... Bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Özmen Gözaltına Alındı

Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bir soruşturma kapsamında; İlimiz Gelendost ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 şüpheli hakkında Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda 24 Mart 2025 tarihinde; arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

İYİ Parti’den İstifa Etmişti... Bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Özmen Gözaltına Alındı - Resim : 1

Soruşturmanın içeriği ve şüphelilere yöneltilen suçlamalar hakkında resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, sürecin devam ettiği öğrenildi.

İYİ Parti’den İstifa Etmişti... Bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Özmen Gözaltına Alındı - Resim : 2
Mustafa Özmen seçimlerden sonra belediyenin mali tablosunu içeren pankartı belediye binasına asmıştı

Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den belediye başkanı seçilmiş ve daha sonra partisinden istifa etmişti. Özmen, bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam ediyordu.

İYİ Parti’de Bir Günde Üç İstifa!İYİ Parti’de Bir Günde Üç İstifa!Siyaset

Kaynak: ANKA

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Isparta belediye Gözaltı
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