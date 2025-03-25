Metro İstanbul'dan Saraçhane Kararı, Bazı Hatlarda Seferler Uzatıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde halk Saraçhane'de buluştu. Metro İstanbul Saraçhane'deki eylemler nedeniyle bazı hatlarda seferlerin uzatıldığını duyurdu. İşte uzatılan seferler...
Metro İstanbul, Saraçhane'deki eylemler nedeni ile bazı hatlarda seferlerin saat 1'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu denildi:
"Saraçhane’de düzenlenen etkinlikler nedeniyle
- M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
- M1B Yenikapı-Kirazlı
- M2 Yenikapı-Hacıosman
- M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ve
- M5 Üsküdar-Samandıra metro hatlarımızda, seferlerimiz 01.00’e kadar uzatılmıştır"
Kaynak: ANKA