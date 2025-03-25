Metro İstanbul'dan Saraçhane Kararı, Bazı Hatlarda Seferler Uzatıldı

Metro İstanbul, Saraçhane'deki eylemler nedeni ile bazı hatlarda seferlerin saat 1'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu denildi:

"Saraçhane’de düzenlenen etkinlikler nedeniyle

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ve

M5 Üsküdar-Samandıra metro hatlarımızda, seferlerimiz 01.00’e kadar uzatılmıştır"

Kaynak: ANKA