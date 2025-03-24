Özgür Özel Kürsüden İndi, Saraçhane'de Gerginlik Başladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşması sonrası polis ile vatandaşlar arasında gerginlik başladı. Biber gazı ile vatandaşlara müdahale eden polislere CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten tepki geldi.

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan ve tutuklanmasının ardından da devam eden Saraçhane'deki eylemler 6. gününde de devam etti. CHP lideri Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşması biter bitmez Saraçhane'de gerginlik başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gerginliğe müdahale ediyor...

'BURAYI YILDIRMAK İSTİYORLAR'

Canlı yayında konuşan Özgür Çelik, şunları söyledi:

"Biz bugün sabah vali ile konuştuk dedik ki biz kendi tedbirlerimizi alacağız, bu iş böyle olmuyor gaz sıkılıyor, insanlara şiddet uygulanıyor, biz kendi tedbirlerimizi alacağız ve sizde alın bu gerilimi ortadan kaldıralım, iki nokta ile ilgili konuştuk.

Bozdoğan kemeri ve cami duvarının oradaki nokta ile ilgili. Bütün güvenlik tedbirlerini aldık, ayrıca tüm milletvekillerimiz sahada ellerinde telsizlerle, bir bölümü aşağıda bir bölümü caminin orada, biz alandayız ben Bozdoğan Kemerindeyim.

Genel Başkan konuşmasını bitirir bitirmez, kürsüden inmiş daha binadan içeriye girmeden kalabalığın üzerine gaz sıkıyorlar, burada yaşlı insanlar var, çocuklar var, bu insanların üzerine gazı sıkıyorlar.."

Bu olmaz. Bütün güvenlik tedbirlerini almışız ama burayı yıldırmak istiyorlar. Sanıyorlar ki gaz ile kalabalıkları engelleyecekler. Ne kadar çok sıkarlarsa insanlar daha fazla gelecek."

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Kaynak: ANKA

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