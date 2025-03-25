Komşu Ülkede Deprem! Şanlıurfa'da da Hissedildi
Suriye'nin Rakka şehrinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa'dan da hissedildi.
AFAD'dan alınan bilgilere göre Suriye'nin Rakka şehrinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa'dan da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 24, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Rakka (Suriye) - [93.10 km] Akçakale (Şanlıurfa)
Tarih:2025-03-25
Saat:00:17:57 TSİ
Enlem:35.86917 N
Boylam:38.77278 E
Derinlik:6.01 km
Detay:https://t.co/oo2FYuK7Kw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi