Komşu Ülkede Deprem! Şanlıurfa'da da Hissedildi

Suriye'nin Rakka şehrinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa'dan da hissedildi.

Komşu Ülkede Deprem! Şanlıurfa'da da Hissedildi

AFAD'dan alınan bilgilere göre Suriye'nin Rakka şehrinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa'dan da hissedildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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