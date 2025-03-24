Galata Köprüsü'nde Öğrencilerden Oturma Eylemi! Özgür Özel Talimat Verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve tutuklanmasına yönelik eylemler ülke genelinde sürüyor. Beşiktaş Meydanı'ndan Saraçhane'ye doğru yürüyen öğrenciler Galata Köprüsü'nde oturma eylemi başlattı. Galata'da şiddet iddiaları sonrası Saraçhane'de konuşan Özgür Özel, "Oraya bizim örgütten en yakın arkadaşlar hızlı bir şekilde intikal etsinler. Galata'ya bir bakalım!" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltına alınması ile başlayan protestolar altıncı gününde de devam ediyor. Bugün, "Gençler Saraçhane'ye sığmıyor" sloganı ile Beşiktaş Meydanı'na toplanan öğrenciler Saraçhane'ye doğru yürüdüğü sırada Galata Köprüsü'nde oturma eylemi düzenledi.

Köprünün iki tarafı da trafiğe kapatılırken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GALATA TALİMATI

Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada Galata Köprüsü'ndeki eyleme değindi. Özel'in konuşması şu şekilde:

"Gelmeye çalışan arkadaşlara Galata'da engel oluyormuş. Galata'da şiddet var diyorlar! O şiddeti yapanları da talimatı verenleri de uyarıyorum, aklınızı başınıza alın! Oraya bizim örgütten en yakın arkadaşlar hızlı bir şekilde intikal etsinler. Galata'ya bir bakalım!"

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Kaynak: Haber Merkezi

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