Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Niğde'de Deprem
Kandilli Rasathanesi, Niğde'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Niğde'nin Çamardı ilçesinde saat 18.32'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 1.8 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 24, 2025
PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) https://t.co/HkDG43dmKC
24.03.2025, 18:32:30 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 1.8 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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