Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Niğde'de Deprem

Kandilli Rasathanesi, Niğde'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Niğde'de Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Niğde'nin Çamardı ilçesinde saat 18.32'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 1.8 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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