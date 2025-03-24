Burdur Gölü İçin Acil Önlemler Masaya Yatırıldı

Burdur Gölü, son 50 yılda hızla küçülerek alarm veriyor. Küresel iklim değişikliği, artan su tüketimi ve insan kaynaklı faaliyetler sonucu, gölün yüzey alanı ve su hacmi önemli oranda azaldı. 1971 yılında en yüksek seviyesine ulaşan göl, 2025 yılı itibarıyla su seviyesinde yaklaşık 20 metre bir düşüş yaşadı. Bu azalma, gölün yüzey alanında da yaklaşık 6 bin hektarlık bir kayba yol açtı. Gölün beslenme kaynaklarının azalması, yer altı su seviyelerinin aşırı kullanımı ve tarımsal sulama gibi etkenler su kaybını hızlandıran faktörler arasında yer alıyor.

TOPLANTIDA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Burdur Valiliği ve paydaşlarının düzenlediği toplantıda, Burdur Gölü’nün korunması için acil önlemler masaya yatırıldı. Toplantıda, gölde yaşanan su kaybı ve kuruyan alanların çevreye zarar veren tozlaşma sorunları konuşuldu. Ayrıca, bu alanların ekolojik düzenlemesi ve sürdürülebilir kullanımı için bilimsel veriler ışığında yeni yönetim modellerinin oluşturulması gerektiği vurgulandı.

BURDUR GÖLÜ’NÜN EKOLOJİK DEĞERLERİ VE KORUMA STRATEJİLERİ

Toplantıda, Burdur Gölü’nün, Türkiye’nin 14 Ramsar alanından biri olduğunu hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Dr. Beyhan Oktar, "Burdur Gölü, barındırdığı endemik türler ve sahip olduğu biyojeokimyasal özellikleriyle dünya ölçeğinde olağanüstü bir ekosistemdir. Gölün korunması için çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmakta ve bu çalışmaların sonuçları ekosistem temelli çözümlerle birleştirilmektedir" dedi. Oktar, Bakanlık olarak bu değerlerin korunmasına yönelik tedbirlerin arttırılacağını belirtti.

BURDUR GÖLÜ İÇİN EYLEM PLANI

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ise, "Burdur Gölü’nün geleceğini korumak amacıyla kapsamlı bir eylem planı geliştiriyoruz. Bu toplantı, hem ekolojik hem de ekonomik boyutlarıyla çok önemli bir adım. Tarım ve sanayi alanlarındaki su kullanımı gibi faktörler, gölün suyunun azalmasında etkili. Bu nedenle, daha az su tüketen alternatif ürünlere yönelmek zorundayız. Ayrıca, Senir kasabasında suya dayanıklı kurakçıl ürünler yetiştirme projeleri başlatacağız" dedi.

BİLİMSEL SUNUMLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Toplantıda akademisyenler, Burdur Gölü’nün hidrojeolojisi, ekolojik reklamasyon önerileri, tuzcul alanların bitki örtüsü ve uygun tarım yöntemleri gibi birçok konuda sunumlar yaptı. Göl çevresindeki toprak özelliklerinin iyileştirilmesi, kuraklığa dayanıklı bitkilerin ekilmesi ve gölün etrafındaki erozyonun engellenmesi gibi çözümler tartışıldı.

Burdur Gölü’nün geleceği için çözüm arayışları devam ederken, tüm paydaşların katılımıyla güçlü bir eylem planı oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA