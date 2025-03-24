Balık Tutan Vatandaşların Teknesi Battı, 1 Ölü

Batman'da Ilısu Barajı'na balık tutmak amacıyla giden vatandaşların botlarının batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ilısu Barajı'nda Başarı köyü mevkiinde balık tutmaya giden 56 yaşındaki Mehmet Er ve İsmail Kofan'ın içinde olduğu bot, henüz öğrenilemeyen bir nedenle battı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edilirken, Er'in barajda boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kofan ise yüzerek kıyıya çıktı. Kofan, çevrede bulduğu fiber botla Er'in cenazesini kıyıya çıkarttı. Eren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA