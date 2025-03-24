Eskişehir'de Sıcaklıklar 30 Dereceye Yükselecek

Eskişehir'de hava sıcaklıkları yarın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 3 ila 5 derece artarak bazı bölgelerde 30 dereceye kadar yükselecek.

Eskişehir'de Sıcaklıklar 30 Dereceye Yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi görülebilir. Rüzgarın güney ve batı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
EN SICAK İLÇE SARICAKAYA OLACAK
Tahminlere göre, 30 derece ile Sarıcakaya, Eskişehir'in en sıcak ilçesi olacak. Merkez ilçeler olan Odunpazarı ve Tepebaşı'nda ise sıcaklığın 24-25 derece civarında olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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